Материал: металл, текстиль
Высота: 1630 мм
Ширина: 370 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 60
Мультифункциональный торшер объединяет в своей конструкции двух разных по назначению светильника: классический торшер с рассеянным светом и LED-светильник для локальной подсветки. Каждый из них можно использовать как по отдельности, так и совместно. Арматура торшера изготовлена из металла. Абажур трапециевидной формы сделан из ткани, нанесенной на ПВХ. Модель представлена в черном и белом цвете.
Стул Vilmar, темно-серый
Стул Vilmar, коричневый
Стул Flower PK-04, темно-серый
Кресло Варна на газлифте с двумя подушками
Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, пластик белый
Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками
Торшер Nevada черный
Торшер Nevada красный
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер Alicante
Торшер Miraggio
Торшер Grace
Торшер Soffia
Торшер Monile
Торшер Bird