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Торшер гибкий светодиодный Марк, черный - фото 1Торшер гибкий светодиодный Марк, черный - фото 2Торшер гибкий светодиодный Марк, черный - фото 3Торшер гибкий светодиодный Марк, черный - фото 4Торшер гибкий светодиодный Марк, черный - фото 5

Торшер гибкий светодиодный Марк, черный

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1450 мм
  • Ширина300 мм
  • Диаметр230 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Мощность13 Вт
  • Цветчерный

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