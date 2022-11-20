Материал: металл, органза
Высота: 1650 мм
Ширина: 380 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию. Серия представлена моделями как с абажурами, так и без них. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя длину цепи.
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Боди 25мм - алюминиевый каркас
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
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