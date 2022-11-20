Торшер Grace

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Торшер Grace

5
15 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Торшер Brionia
Торшер Brionia
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Торшер Brionia

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота: 1650 мм

Ширина: 380 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию. Серия представлена моделями как с абажурами, так и без них. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя длину цепи.

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