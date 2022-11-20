Характеристики товара
Описание
Материал: металл, органза
Высота: 1650 мм
Диаметр: 380 мм
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Тип крепления абажура: На патрон
Вес нетто, кг: 5
Рожки, украшенные подвесками из кристаллов, и деликатный цвет состаренной бронзы формируют элегантный, немного строгий образ светильников серии. Благодаря необычному, закрученному по спирали основанию, кажется, что вся конструкция светильника находится в движении. Абажур изготовлен из органзы по технологии намотки. Высоту люстр и подвесных светильников возможно регулировать, меняя длину цепи.