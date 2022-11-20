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Торшер Grace white

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Подвесной светильник Uva №4

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота: 1650 мм

Диаметр: 380 мм

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Тип крепления абажура: На патрон

Вес нетто, кг: 5


Рожки, украшенные подвесками из кристаллов, и деликатный цвет состаренной бронзы формируют элегантный, немного строгий образ светильников серии. Благодаря необычному, закрученному по спирали основанию, кажется, что вся конструкция светильника находится в движении. Абажур изготовлен из органзы по технологии намотки. Высоту люстр и подвесных светильников возможно регулировать, меняя длину цепи.

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