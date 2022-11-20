Размеры: Вынос 80 см. — Диаметр плафона 25 см — Диаметр основания 27 см.
Площадь освещения 3-5 м2
Цоколь E27
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Спенсер
Подсветка Aurelio 40
Подсветка Gleam черный
Подсветка Picasso белая патина
Настенный светильник Аргон
Цилиндр Pipa с подсветкой
Торшер Woking
Торшер Yankton
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Трековый светильник Imex Led Black
Трековый светильник Imex Led White
Трековый светильник Imex
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао