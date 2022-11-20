Торшер Kawanee

15 оценок

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Торшер Kawanee

4.6
48 190 ₽
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Торшер Sparks

Характеристики товара

Описание

Размеры: Вынос 80 см. — Диаметр плафона 25 см — Диаметр основания 27 см.

Площадь освещения 3-5 м2

Цоколь E27

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Основные характеристики

  • Высота1600, 2600 мм
  • Ширина270 мм
  • Цвет13/12
  • Материалметалл, мрамор

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