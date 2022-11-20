Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина1020 мм
- Длина1150 мм
- Вес28 кг
- Материаллатунь
- Цветбелый
Настенный светильник Феу
Бра V2520-1W Maximilian 1*E27*60W
Бра V2523-1W Maximilian 1*E27*60W
Бра с выключателем Эшмун, Венге Хром
Бра Фоджа с бежевым абажуром и выключателем
Бра Фоджа квадро с бежевым абажуром и выключателем
Светильник Транай, коричневый
Стол Акалпер
Слим Kids Диван тканевый прямой розовый
Cтул ПАРМА, рогожка
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден