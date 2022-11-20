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Торшер Кейн, хром

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Характеристики товара

Описание

Торшер серии будет настоящим арт объектом в любом дизайне. Светильник выполнен в очень необычном стиле. Конструкция оснащена двумя плафонами, которые в свою очередь снабжены шарнирными механизмами, позволяющими вращать плафоны независимо друг от друга. Получаем неограниченное количество вариаций дизайнов торшера. Модель очень яркая, освещает до 7 квадратных метров. Применяется патрон Е27, позволяющий использовать лампы накаливания до 75 ватт включительно, светодиодные без ограничения по яркости. Торшер занимает мало места, основание всего 24х29 сантиметров, но так как металл основания утяжелённый, светильник очень устойчивый. Арматура покрашена в хромовый цвет, это позволяет без проблем привязать изделий в дизайнах, где присутствуют хромированные элементы.

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Основные характеристики

  • Высота1640 мм
  • Ширина290 мм
  • Длина240 мм
  • Мощность150 Вт

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