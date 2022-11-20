Торшер Kinley

8 оценок

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Торшер Kinley

4.4
25 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Уличный настенный светильник Eglo PARETTA
Уличный настенный светильник Eglo PARETTA
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Торшер Bryan

Характеристики товара

Описание

Длина плафона: 35 см

Область освещения: 5−8 кв.м

Тип цоколя лампы: Е27

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Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина310 мм

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