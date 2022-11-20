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Торшер Котка

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Высота1800 мм
  • Глубина700 мм
  • Материалстекло, полимеры
  • Степень защитыIP20

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