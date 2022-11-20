Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Высота1800 мм
- Глубина700 мм
- Материалстекло, полимеры
- Степень защитыIP20
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