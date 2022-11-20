Характеристики товара
Описание
Вдохновленный естественными, органичными и элегантными формами, которые поднимаются к вершине в каждом из его силуэтов в прямом и обратном движении. Внутреннее освещение создает поистине захватывающую атмосферу, позволяющую наслаждаться ими в разных помещениях. Обновленная классика, утонченная в своем вневременном современном дизайне, легко адаптируемая. Чистая визуальная магия достигается за счет ее логического продолжения.
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Ширина130 мм
- Длина190 мм
- Материалпластик