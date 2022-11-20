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Торшер Кристи

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Настенный светильник Калас

Характеристики товара

Описание

Вдохновленный естественными, органичными и элегантными формами, которые поднимаются к вершине в каждом из его силуэтов в прямом и обратном движении. Внутреннее освещение создает поистине захватывающую атмосферу, позволяющую наслаждаться ими в разных помещениях. Обновленная классика, утонченная в своем вневременном современном дизайне, легко адаптируемая. Чистая визуальная магия достигается за счет ее логического продолжения.

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина190 мм
  • Материалпластик

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