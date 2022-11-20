Торшер Lillian

13 оценок

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Торшер Lillian

4.2
20 490 ₽
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Торшер Vintage

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок

Высота: 1430 мм

Ширина: 380 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 100

Плавно перетекающие линии, дополненные естественными природными формами, создают образ светильников серии. Арматура изготовлена из стали и выкрашена в цвет "античное серебро". Рожки украшены декоративными элементами, напоминающими бутон цветка. Комбинированные абажуры изготовлены из ткани на ПВХ серого и белого цветов. Высоту люстр возможно изменять, регулируя длину цепи.

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