Материал: металл, хлопок
Высота: 1430 мм
Ширина: 380 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 100
Плавно перетекающие линии, дополненные естественными природными формами, создают образ светильников серии. Арматура изготовлена из стали и выкрашена в цвет "античное серебро". Рожки украшены декоративными элементами, напоминающими бутон цветка. Комбинированные абажуры изготовлены из ткани на ПВХ серого и белого цветов. Высоту люстр возможно изменять, регулируя длину цепи.
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