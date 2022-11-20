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Торшер Loft IT Foucaults Crystall - фото 1Торшер Loft IT Foucaults Crystall - фото 2

Торшер Loft IT Foucaults Crystall

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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: E14

Количество ламп: 5

Площадь освещения: 10

Мощность 1 лампы: 40W

Форма: высокие

Общая мощность: 200

Вид ламп: Накаливания

Количество плафонов: 1

Форма плафона: шар

Материал плафона: металл

Цвет плафона: коричневый

Материал арматуры: Металл

Цвет арматуры: Коричневый

Пульт управления: Нет

Степень защиты, IP: 20

Напряжение питания лампы, В: 220

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Основные характеристики

  • Высота1750 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 0909
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете LilacLilac
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете WhiteWhite
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете CreamCream
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 666666
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 0404
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете ecruecru
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете chocolatechocolate
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 1414
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 88
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 4141
Торшер Loft IT Foucaults Crystall - обивка в цвете 2626
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