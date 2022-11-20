Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: E14
Количество ламп: 5
Площадь освещения: 10
Мощность 1 лампы: 40W
Форма: высокие
Общая мощность: 200
Вид ламп: Накаливания
Количество плафонов: 1
Форма плафона: шар
Материал плафона: металл
Цвет плафона: коричневый
Материал арматуры: Металл
Цвет арматуры: Коричневый
Пульт управления: Нет
Степень защиты, IP: 20
Напряжение питания лампы, В: 220
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Вес6 кг
- Материалметалл
- Цветкоричневый