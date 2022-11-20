Материал: металл, текстиль
Высота: 1660 мм
Ширина: 420 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Абажуры светильников серии Miraggio сделаны из множества тканевых нитей белого цвета. Арматура изготовлена из хромированного металла. Светильники украшены подвесками и декоративными блюдцами из граненых кристаллов. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Высоту подвесных светильников возможно регулировать длиной провода.
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