Торшер Miraggio

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Торшер Miraggio

4.2
19 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Miraggio
Подвесной светильник Miraggio
Следующий Настольная лампа Maryland
Подвесной светильник Miraggio

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 1660 мм

Ширина: 420 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Абажуры светильников серии Miraggio сделаны из множества тканевых нитей белого цвета. Арматура изготовлена из хромированного металла. Светильники украшены подвесками и декоративными блюдцами из граненых кристаллов. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Высоту подвесных светильников возможно регулировать длиной провода.

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул ХлояНастоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
11

Стул Хлоя

Стул Хлоя СофтНастоящее фото товара Стул Хлоя Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
14

Стул Хлоя Софт

Стул АмарантНастоящее фото товара Стул Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
12

Стул Амарант

Стул ПремьерНастоящее фото товара Стул Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Стул Премьер

Стул КамелияНастоящее фото товара Стул Камелия, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
12

Стул Камелия

Стул-кресло Соната-КомфортНастоящее фото товара Стул-кресло Соната-Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Стул-кресло Соната-Комфорт

Настоящее фото товара Стул складной Brabix серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix серый

Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венгеНастоящее фото товара Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
9

Стул Маллин, шенилл синий / жаккард узор, ножки - венге

Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
12

Стул складной Brabix черный

Настоящее фото товара Стул складной Brabix бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
12

Стул складной Brabix бежевый, экокожа

Другие товары из раздела классические светильники

Настоящее фото товара Настольная лампа Cutie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
15

Настольная лампа Cutie

Настоящее фото товара Настольная лампа Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Настольная лампа Monile

Настоящее фото товара Торшер Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
6

Торшер Monile

Настоящее фото товара Торшер Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
5

Торшер Bird

Настоящее фото товара Настольная лампа Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа Bird

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bird, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bird

Настоящее фото товара Настольная лампа Olivia кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
6

Настольная лампа Olivia кремовая

Настоящее фото товара Подвесной светильник Olivia №2, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Olivia №2

Настоящее фото товара Подвесной светильник Olivia №3, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Olivia №3

Настоящее фото товара Настольная лампа Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
11

Настольная лампа Bouquet