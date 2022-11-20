Торшер Monile

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Торшер Monile

5
19 190 ₽
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Настольная лампа Monile

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок

Высота: 1600 мм

Ширина: 390 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Большие искусственные жемчужины украшают основания светильников и изящно ниспадают с их рожков. Конструкции светильников сделаны из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью c узором. Нежная перламутровая цветовая гамма и сдержанный декор не оставят равнодушными любителей классики. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

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