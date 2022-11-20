Материал: металл, хлопок
Высота: 1600 мм
Ширина: 390 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Большие искусственные жемчужины украшают основания светильников и изящно ниспадают с их рожков. Конструкции светильников сделаны из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью c узором. Нежная перламутровая цветовая гамма и сдержанный декор не оставят равнодушными любителей классики. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Настольная лампа Bird
Подвесной светильник Bird
Настольная лампа Olivia кремовая
Подвесной светильник Olivia №2
Подвесной светильник Olivia №3
Настольная лампа Bouquet
Торшер Bouquet
Настольная лампа Passarinho
Настольная лампа Fiona
Настольная лампа Triumph большая