Материал: металл, текстиль
Высота: 2100 мм
Ширина: 400 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Коллекция отличается утонченным минималистичным дизайном, который по праву можно считать современной классикой. Выдвижной кронштейн и массивное основание изготовлены из металла и выкрашены в черный и никелевый цвета. Абажур из ткани нанесенной на ПВХ представлен спектром трех различных цветов.
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