Торшер Nevada белый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Торшер Nevada белый

4.8
20 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Торшер Nevada красный
Торшер Nevada красный
Следующий Торшер Beira
Торшер Nevada красный

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 2100 мм

Ширина: 400 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Коллекция отличается утонченным минималистичным дизайном, который по праву можно считать современной классикой. Выдвижной кронштейн и массивное основание изготовлены из металла и выкрашены в черный и никелевый цвета. Абажур из ткани нанесенной на ПВХ представлен спектром трех различных цветов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
10

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя

Стул ТакешиНастоящее фото товара Стул Такеши, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Такеши

Стул Сакура с мягким сидениемНастоящее фото товара Стул Сакура с мягким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
15

Стул Сакура с мягким сидением

Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Кресло мужское Барбер МД-8777Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
93 650
Оптовая цена
15

Кресло мужское Барбер МД-8777

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела торшеры оптом

Настоящее фото товара Торшер Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
11

Торшер Alicante

Настоящее фото товара Торшер Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
10

Торшер Miraggio

Настоящее фото товара Торшер Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
9

Торшер Grace

Настоящее фото товара Торшер Soffia, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Торшер Soffia

Настоящее фото товара Торшер Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
6

Торшер Monile

Настоящее фото товара Торшер Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
5

Торшер Bird

Настоящее фото товара Торшер Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
10

Торшер Bouquet

Настоящее фото товара Торшер Brionia, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
6

Торшер Brionia

Настоящее фото товара Торшер Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
11

Торшер Vintage

Настоящее фото товара Торшер Lillian, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена
13

Торшер Lillian