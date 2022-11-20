Материал: металл, текстиль
Высота: 2100 мм
Ширина: 400 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Коллекция отличается утонченным минималистичным дизайном, который по праву можно считать современной классикой. Выдвижной кронштейн и массивное основание изготовлены из металла и выкрашены в черный и никелевый цвета. Абажур из ткани нанесенной на ПВХ представлен спектром трех различных цветов.
Стул 06113АМ оранжевый
Стул 06113АМ зеленый
Стул 06113АМ белый
Стул 06113АМ синий
Стул 06113АМ желтый
Стул 06114АМ желтый
Стул 06114АМ белый
Стул 06114АМ голубой
Стул 06114АМ красный
Стул 06114АМ оранжевый
Торшер Nevada белый
Торшер Beira
Торшер Alicante
Торшер Miraggio
Торшер Grace
Торшер Soffia
Торшер Monile
Торшер Bird
Торшер Bouquet
Торшер Brionia