Торшер Nevada черный

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Торшер Nevada черный

4.9
20 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Торшер Farel белый
Торшер Farel белый
Следующий Торшер Nevada красный
Торшер Farel белый

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 2100 мм

Ширина: 400 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Коллекция отличается утонченным минималистичным дизайном, который по праву можно считать современной классикой. Выдвижной кронштейн и массивное основание изготовлены из металла и выкрашены в черный и никелевый цвета. Абажур из ткани нанесенной на ПВХ представлен спектром трех различных цветов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул 06113АМ оранжевый Настоящее фото товара Стул 06113АМ оранжевый , произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
7

Стул 06113АМ оранжевый

Стул 06113АМ зеленыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
10

Стул 06113АМ зеленый

Стул 06113АМ белыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
14

Стул 06113АМ белый

Стул 06113АМ синийНастоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
6

Стул 06113АМ синий

Стул 06113АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
8

Стул 06113АМ желтый

Стул 06114АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул 06114АМ желтый

Стул 06114АМ белыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
11

Стул 06114АМ белый

Стул 06114АМ голубойНастоящее фото товара Стул 06114АМ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стул 06114АМ голубой

Стул 06114АМ красныйНастоящее фото товара Стул 06114АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стул 06114АМ красный

Стул 06114АМ оранжевыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
6

Стул 06114АМ оранжевый

Другие товары из раздела торшеры оптом

Настоящее фото товара Торшер Nevada белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
11

Торшер Nevada белый

Настоящее фото товара Торшер Beira, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
14

Торшер Beira

Настоящее фото товара Торшер Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
11

Торшер Alicante

Настоящее фото товара Торшер Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
10

Торшер Miraggio

Настоящее фото товара Торшер Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
9

Торшер Grace

Настоящее фото товара Торшер Soffia, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Торшер Soffia

Настоящее фото товара Торшер Monile, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
6

Торшер Monile

Настоящее фото товара Торшер Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
5

Торшер Bird

Настоящее фото товара Торшер Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
10

Торшер Bouquet

Настоящее фото товара Торшер Brionia, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
6

Торшер Brionia