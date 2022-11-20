Торшер Nevada красный

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Торшер Nevada красный

4.6
20 990 ₽
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Торшер Nevada черный

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 2100 мм

Ширина: 400 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Коллекция отличается утонченным минималистичным дизайном, который по праву можно считать современной классикой. Выдвижной кронштейн и массивное основание изготовлены из металла и выкрашены в черный и никелевый цвета. Абажур из ткани нанесенной на ПВХ представлен спектром трех различных цветов.

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