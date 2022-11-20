Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1550 мм
- Длина300 мм
- Вес17 кг
- Материаллатунь
- Цветзолотой
Стул Боди 25мм - коричневый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Киви Грэмми, кожзам синий
Стул офисный Simona голубой
Стул Роза, велюр черный, гобелен
Стол круглый Hydra D100
Люстра на штанге V3000-6C Lana 6*E14*5W
Торшер Кензия
Настольная лампа Фламинго
Настольная лампа Цапля
Настольная лампа Слоны
Стеновые панели Берлин
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Кемптон
Стеновые панели Кварели