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Торшер Пальмери, серебряный

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1550 мм
  • Длина300 мм
  • Вес17 кг
  • Материаллатунь
  • Цветсеребряный
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