Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1550 мм
- Длина300 мм
- Вес17 кг
- Материаллатунь
- Цветсеребряный
Подсветка Fino 72
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