Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина600 мм
- Цветрозовый
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Бра Idea Lux Minimal
Бра V2730-1W Room 1*E27*60W
Бра Найроби, матовый хром
Бра деревянное Орлеан, Венге Хром
Бра Коричневое
Бра Гранда, хрустальное Хром
Бра светодиодное Вегас, алюминий
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая