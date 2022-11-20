Торшер Rustika

9 оценок

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Торшер Rustika

4.4
23 990 ₽
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Торшер Bience
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Торшер Bience

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок

Высота: 1700 мм

Ширина: 400 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Дизайн светильников серии погружает в атмосферу интерьеров средневековых замков. Арматура изготовлена из металла. Абажуры из хлопка на ПВХ. Светильники представлены в коричневом и кремовом цвете. Источники света скрываются за классическим просечным орнаментом. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи. Некоторые модели серии изготовлены с универсальным креплением "2 в 1", позволяющим монтировать их с использованием цепи или без нее.

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