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Торшер с абажуром Арчи, белый - фото 1Торшер с абажуром Арчи, белый - фото 2Торшер с абажуром Арчи, белый - фото 3Торшер с абажуром Арчи, белый - фото 4Торшер с абажуром Арчи, белый - фото 5

Торшер с абажуром Арчи, белый

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Торшер гибкий светодиодный Марк, белый
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Торшер гибкий светодиодный Марк, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1900 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1800 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Мощность75 Вт
  • Цветбелый

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