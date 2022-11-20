Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1900 мм
- Ширина500 мм
- Длина1800 мм
- Материалметалл, полимеры
- Мощность75 Вт
- Цветбелый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
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