Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1900 мм
- Ширина500 мм
- Длина1800 мм
- Материалметалл, полимеры
- Мощность75 Вт
- Цветчерный
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Подсветка Raphael бронза
Бра V1173-1W Vesta 1*E14*60W
Настенный светильник V4031-1W Bestia
Бра Коричневое
Бра Роза, Хром
Бра Cero, 2 светильника
Светильник Марсель, коричневый, 12 Вт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден