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Торшер с поворотными плафонами Канзас, Венге Хром - фото 1Торшер с поворотными плафонами Канзас, Венге Хром - фото 2

Торшер с поворотными плафонами Канзас, Венге Хром

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Напольный торшер станет превосходным украшением любой спальни или прихожей как классического, так и модерн интерьеров. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Этот очень устойчивый светильник с двумя прочными прямоугольными, слегка закрученными плафонами осветит площадь до 7 квадратных метров. Идеально подойдет не только для локальной подсветки определённой зоны, но и для длительного расслабляющего чтения, так как его вращающиеся во все стороны плафоны без труда можно направить в нужную сторону. На корпусе смонтирован компактный встроенный выключатель, вы всегда сможете отключить свет не выдёргивая шнур из розетки. За счёт того, что плафоны достаточно объёмные, а патрон E27 выдерживает лампы накаливания до 75 ватт, светильник очень яркий. При производстве торшера использовались такие материалы, как стекло и металл. Торшер идеально дополняет коллекцию одноимённых потолочных светильников. Цвет арматуры венге, что позволяет легко привязать торшер к тёмной мебели или к тёмным элементам вашего интерьера. За счёт данного нюанса торшер напольный возможно применять и как самостоятельный продукт.

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Основные характеристики

  • Высота1560 мм
  • Ширина280 мм
  • Длина220 мм
  • Мощность150 Вт

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