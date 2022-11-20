Характеристики товара
Описание
Напольный торшер станет превосходным украшением любой спальни или прихожей как классического, так и модерн интерьеров. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Этот очень устойчивый светильник с двумя прочными прямоугольными, слегка закрученными плафонами осветит площадь до 7 квадратных метров. Идеально подойдет не только для локальной подсветки определённой зоны, но и для длительного расслабляющего чтения, так как его вращающиеся во все стороны плафоны без труда можно направить в нужную сторону. На корпусе смонтирован компактный встроенный выключатель, вы всегда сможете отключить свет не выдёргивая шнур из розетки. За счёт того, что плафоны достаточно объёмные, а патрон E27 выдерживает лампы накаливания до 75 ватт, светильник очень яркий. При производстве торшера использовались такие материалы, как стекло и металл. Торшер идеально дополняет коллекцию одноимённых потолочных светильников. Цвет арматуры венге, что позволяет легко привязать торшер к тёмной мебели или к тёмным элементам вашего интерьера. За счёт данного нюанса торшер напольный возможно применять и как самостоятельный продукт.
Основные характеристики
- Высота1560 мм
- Ширина280 мм
- Длина220 мм
- Мощность150 Вт