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Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром - фото 1Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром - фото 2Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром - фото 3Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром - фото 4

Торшер с поворотными плафонами Сантьяго, Венге Хром

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты основания 22х28 см. Высота 156 см, Белое выдувное стекло

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Основные характеристики

  • Высота1560 мм
  • Длина220 мм
  • Мощность150 Вт

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