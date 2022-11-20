Материал: металл, органза
Высота: 1550 мм
Ширина: 400 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Серия классических светильников с утонченной металлической арматурой, благодаря которой достигается эффект визуальной легкости. Чтобы подчеркнуть фактурный декор использована черная патина. Арматура светильников украшена подвесками из кристаллов. Нижний край абажуров из органзы обработан тесьмой. Высоту люстр возможно изменять, регулируя длину цепи.
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Гренобль
Стул Лион белый
Подстолье Тоскана П2
Подстолье Тоскана БК
Мусорный контейнер 370 л, 2 колеса
Люстра Chandler 8
Люстра Chandler 6
Люстра Alicante 8
Люстра Alicante 6
Люстра Perla 7
Люстра Perla 5
Люстра Bellona 12
Люстра Bellona 8
Люстра Karina 8
Люстра Karina 6