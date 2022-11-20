Торшер Soffia

14 оценок

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Торшер Soffia

4.3
19 990 ₽
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Настольная лампа Murano
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Настольная лампа Murano

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота: 1550 мм

Ширина: 400 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Серия классических светильников с утонченной металлической арматурой, благодаря которой достигается эффект визуальной легкости. Чтобы подчеркнуть фактурный декор использована черная патина. Арматура светильников украшена подвесками из кристаллов. Нижний край абажуров из органзы обработан тесьмой. Высоту люстр возможно изменять, регулируя длину цепи.

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