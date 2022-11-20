Характеристики товара
Основные характеристики
Тип cветильника: Торшер
Коллекция: Гуффин
Стиль: Модерн / Хай тек
Форма светильника: Некруглый
Технические особенности: С диммером
Степень защиты: IP20
Диаметр: 245 мм
Высота: 1480 мм
Встроенные светодиоды: Да
Виды ламп: Встроенные светодиоды
Мощность общая: 20 Вт
Освещаемая площадь: 4-8 кв.м
Цветовая температура: 3000 К
Световой поток: 1800 L
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Хром и вариации
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Прочие
Направление ламп: Вбок