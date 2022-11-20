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          Фотография Торшер Светодиодный Citilux Гуффин от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Торшер Светодиодный Citilux Гуффин

          4.8
          Оптовая цена
          от 7 990 ₽
          от 10 шт. Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Тип cветильника: Торшер

          Коллекция: Гуффин

          Стиль: Модерн / Хай тек

          Форма светильника: Некруглый

          Технические особенности: С диммером

          Степень защиты: IP20

          Диаметр: 245 мм

          Высота: 1480 мм

          Встроенные светодиоды: Да

          Виды ламп: Встроенные светодиоды

          Мощность общая: 20 Вт

          Освещаемая площадь: 4-8 кв.м

          Цветовая температура: 3000 К

          Световой поток: 1800 L

          Арматура - Материал: Металл

          Арматура - Цвет: Хром и вариации

          Материал плафонов: Оптический полимер

          Цвет плафонов: Белый

          Поверхность плафонов: Матовая

          Арматура - Поверхность: Матовая

          Форма плафонов: Прочие

          Направление ламп: Вбок

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