Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1220 мм
- Ширина220 мм
- Диаметр190 мм
- Материалметалл, полимеры
- Мощность36 Вт
- Цветбелый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
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