Товар в корзине. Перейти
Торшер светодиодный с диммером Дефанс, белый - фото 1Торшер светодиодный с диммером Дефанс, белый - фото 2Торшер светодиодный с диммером Дефанс, белый - фото 3Торшер светодиодный с диммером Дефанс, белый - фото 4Торшер светодиодный с диммером Дефанс, белый - фото 5

Торшер светодиодный с диммером Дефанс, белый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза
Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза
Следующий Люстра Сезар, белый, 125 Вт
Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1220 мм
  • Ширина220 мм
  • Диаметр190 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Мощность36 Вт
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Снеговик Lumi с подсветкойНастоящее фото товара Снеговик Lumi с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
6

Снеговик Lumi с подсветкой

Бра V2550-1W Silvestor 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2550-1W Silvestor 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
1 69063
4 490 ₽Оптовая цена
5

Бра V2550-1W Silvestor 1*E14*60W

В наличии 29 шт.
Бра V1206-1W Lione 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V1206-1W Lione 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
2 49017
2 990 ₽Оптовая цена
9

Бра V1206-1W Lione 1*E14*60W

В наличии 9 шт.
Настенный светильник V4021-4W KronaНастоящее фото товара Настенный светильник V4021-4W Krona, произведённого компанией ChiedoCover
12 99036
19 990 ₽Оптовая цена
12

Настенный светильник V4021-4W Krona

В наличии 1 шт.
Бра с выключателем Пауло, ЧёрноеНастоящее фото товара Бра с выключателем Пауло, Чёрное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
6

Бра с выключателем Пауло, Чёрное

Бра светодиодное Вегас, алюминийНастоящее фото товара Бра светодиодное Вегас, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
8

Бра светодиодное Вегас, алюминий

Бра Томми с выключателем бронзаНастоящее фото товара Бра Томми с выключателем бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
8

Бра Томми с выключателем бронза

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден