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Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза - фото 1Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза - фото 2Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза - фото 3Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза - фото 4Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза - фото 5

Торшер светодиодный с диммером Дискус, бронза

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Торшер светодиодный с диммером Дискус

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина310 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Мощность23 Вт
  • Цветбронза

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