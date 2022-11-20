Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Ширина310 мм
- Материалметалл, полимеры
- Мощность23 Вт
- Цветбронза
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Бра Настенный Бонна
Подсветка Gleam белый
Подсветка Govanni бронза
Ель Christmass Tree с подсветкой
Бра Корона светодиодное
Бра Гранда, хрустальное Хром
Бра Эмир 150 Бронза
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден