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Торшер светодиодный с диммером Дискус - фото 1Торшер светодиодный с диммером Дискус - фото 2Торшер светодиодный с диммером Дискус - фото 3Торшер светодиодный с диммером Дискус - фото 4Торшер светодиодный с диммером Дискус - фото 5

Торшер светодиодный с диммером Дискус

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина310 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность23 Вт
  • Цветсерый

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