Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Длина600 мм
- Цветкрасный, желтый, розовый, белый, черный
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Подсветка Aurelio 40
Бра Витория, хром
Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W
Бра Канзас, Венге Хром
Люстра потолочная Пауло, Чёрная
Бра Стоктон, Алюминий Хром
Бра Томми с выключателем бронза
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Эдисон Плафон
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая