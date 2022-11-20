Характеристики товара
Описание
Торшер Томми с тремя плафонами шарами. Корпус модели изготовлен из металла, цвет бронза. Выключатель расположен на стойке торшера. Сетевой провод прозрачный длиной 1,85 метра. Плафоны стеклянные прозрачные с дымчатой тонировкой. Светодиодные лампы можно использовать большей мощности. Трехрожковый торшер Томми отлично подойдет для помещений, оформленных в современном стиле.
Основные характеристики
- Высота1600 мм
- Диаметр300 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- Световой поток1800 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь7 кв. м.
- Цветбронза