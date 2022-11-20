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Торшер Томми, бронза

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Характеристики товара

Описание

Торшер Томми с тремя плафонами шарами. Корпус модели изготовлен из металла, цвет бронза. Выключатель расположен на стойке торшера. Сетевой провод прозрачный длиной 1,85 метра. Плафоны стеклянные прозрачные с дымчатой тонировкой. Светодиодные лампы можно использовать большей мощности. Трехрожковый торшер Томми отлично подойдет для помещений, оформленных в современном стиле.

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Основные характеристики

  • Высота1600 мм
  • Диаметр300 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • Световой поток1800 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветбронза

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