Торшер Torony

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Торшер Torony

4.8
33 590 ₽
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Торшер Светодиодный Citilux Гуффин

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, текстиль

Высота: 1630 мм

Ширина: 500 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 60

В конструкции используются прозрачные кристаллы, нанизанные на металлическую хромированную арматуру. Основание торшера и настольной лампы изготовлено из прозрачного акрила. Светильники серии обладают свежестью и простотой, которые тесно граничат со строгой элегантностью. Высоту подвесных светильников можно изменять, регулируя длину шнура.

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