Материал: металл, текстиль
Высота: 1630 мм
Ширина: 500 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 60
В конструкции используются прозрачные кристаллы, нанизанные на металлическую хромированную арматуру. Основание торшера и настольной лампы изготовлено из прозрачного акрила. Светильники серии обладают свежестью и простотой, которые тесно граничат со строгой элегантностью. Высоту подвесных светильников можно изменять, регулируя длину шнура.
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Торшер Erich Modern
Торшер Erich Modern серебро
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Торшер Comfort
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Торшер Estudo белый
Торшер Calvin
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