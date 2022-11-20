Характеристики товара
Описание
Материал: металл, органза
Высота: 1610 мм
Ширина: 380 мм
Кол-во ламп, шт.: 1
Тип цоколя: E27
Мощность ламп, W: 40
Светильники серии, декорированные кристаллами, отличаются торжественным внешним видом. Они не оставят равнодушными любителей классики. Металлический каркас выкрашен в кремовый цвет. Его фактура и графичность линий подчеркнута золотистой патиной. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.