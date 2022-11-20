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Торшер Triumph

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Настольная лампа Fiona

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота: 1610 мм

Ширина: 380 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Светильники серии, декорированные кристаллами, отличаются торжественным внешним видом. Они не оставят равнодушными любителей классики. Металлический каркас выкрашен в кремовый цвет. Его фактура и графичность линий подчеркнута золотистой патиной. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

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