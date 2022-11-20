Характеристики товара
Описание
Торшер Senna от итальянского бренда Moderli. Плафон из гофрированной ткани мягко рассеивает свет и создаёт немного приглушенное освещение. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E27. Каркас и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Лаконичный дизайн дополняет нежный и утончённый стиль светильника. Торшер Senna станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной или зала.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 61*45*44
Вес брутто: 5,170
Объем: 0,121
Основные характеристики
- Высота1670 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный