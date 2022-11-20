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Торшер V2540-1F Senna 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Торшер Senna от итальянского бренда Moderli. Плафон из гофрированной ткани мягко рассеивает свет и создаёт немного приглушенное освещение. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E27. Каркас и устойчивое основание выполнены из металла цвета хром. Лаконичный дизайн дополняет нежный и утончённый стиль светильника. Торшер Senna станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной или зала.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 61*45*44

Вес брутто: 5,170

Объем: 0,121

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Основные характеристики

  • Высота1670 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

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