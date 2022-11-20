Торшер Vintage

11 оценок

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Торшер Vintage

4.9
19 790 ₽
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Подвесной светильник Lea
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Подвесной светильник Lea

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота: 1650 мм

Ширина: 440 мм

Кол-во ламп, шт.: 1

Тип цоколя: E27

Мощность ламп, W: 40

Романтичность и элегантность – качества, которые как нельзя лучше нашли отражение в светильниках серии Vintage. Металлическая арматура с закрученными вензелями представлена в бронзовом и золотом цвете с эффектом искусственного старения. Детали из кристаллов добавляют облику шик. Абажуры из органзы изготовлены в технике намотки и украшены тесьмой. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

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