Характеристики товара
Описание
Параметры питания, В/Гц: 220-240/50
Мощность, Вт: 800
Отсек для хранения принадлежностей: Да
Автоматическое центрирование тостов: Да
Кнопка отмены приготовления: Да
Съемный поддон для крошек: Да
Габаритные размеры, см: 27х14,6х18
Вес брутто, кг: 0,9
Гарантийный срок: 2 года
Низкий уровень шума: Да
Отжим: прессовая технология
Книга рецептов: Да
Длина шнура питания, м: 0,72
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Длина270 мм
- Глубина146 мм
- Вес0.9 кг
- Цветбелый, зеленый