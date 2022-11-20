Товар в корзине. Перейти
Тостер электрический GALAXY GL2907 - фото 1

Тостер электрический GALAXY GL2907

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тостер электрический GALAXY GL2906
Тостер электрический GALAXY GL2906
Следующий Тостер электрический GALAXY GL2909
Тостер электрический GALAXY GL2906

Характеристики товара

Описание

Параметры питания, В/Гц: 220-240/50

Мощность, Вт: 800

Отсек для хранения принадлежностей: Да

Автоматическое центрирование тостов: Да

Кнопка отмены приготовления: Да

Съемный поддон для крошек: Да

Габаритные размеры, см: 27х14,6х18

Вес брутто, кг: 0,9

Гарантийный срок: 2 года

Низкий уровень шума: Да

Отжим: прессовая технология

Книга рецептов: Да

Длина шнура питания, м: 0,72

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Длина270 мм
  • Глубина146 мм
  • Вес0.9 кг
  • Цветбелый, зеленый
С этим товаром покупают
Стул Рим со вставкой эмальНастоящее фото товара Стул Рим со вставкой эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
16

Стул Рим со вставкой эмаль

Парикмахерское кресло РеймондНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Реймонд, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
5

Парикмахерское кресло Реймонд

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 21 шт.