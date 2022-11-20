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Тостер Hyundai HYT-8004 - фото 1

Тостер Hyundai HYT-8004

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество тостов: 2

Количество отделений: 2

Количество степеней обжаривания: 7

Максимальная мощность: 700 Вт

Тип управления: механическое

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Основные характеристики

  • Высота185 мм
  • Ширина285 мм
  • Глубина185 мм
  • Цветбежевый
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