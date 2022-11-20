Характеристики товара
Описание
Количество тостов: 2
Количество отделений: 2
Количество степеней обжаривания: 7
Максимальная мощность: 700 Вт
Тип управления: механическое
Основные характеристики
- Высота185 мм
- Ширина285 мм
- Глубина185 мм
- Цветбежевый
Количество тостов: 2
Количество отделений: 2
Количество степеней обжаривания: 7
Максимальная мощность: 700 Вт
Тип управления: механическое
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