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Трековый светильник Антиб - фото 1

Трековый светильник Антиб

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Трековый светильник

Стиль: Современный / Классика

Форма светильника: Некруглый

Степень защиты: IP20

Длина: 3000 мм

Высота: 235 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 6

Мощность общая: 360 Вт

Освещаемая площадь: 11-17 кв.м

Арматура - Материал: Металл / Пластик

Арматура - Цвет: Венге (коричневый)

Материал плафонов: Стекло

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Поворотный

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