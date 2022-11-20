Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Трековый светильник
Стиль: Современный / Классика
Форма светильника: Некруглый
Степень защиты: IP20
Длина: 3000 мм
Высота: 235 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 6
Мощность общая: 360 Вт
Освещаемая площадь: 11-17 кв.м
Арматура - Материал: Металл / Пластик
Арматура - Цвет: Венге (коричневый)
Материал плафонов: Стекло
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Поворотный