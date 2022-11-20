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Трековый светильник Реймс - фото 1

Трековый светильник Реймс

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-370
Высота (мм)-150
Ширина (мм)-370
Вес (грамм)-3775


Прочие
Тип cветильника-Трековый светильник
Коллекция-Трек
Мощность общая, Вт-360
Размещение-Потолочное/Настенное
Освещаемая площадь - кв.м-17
Высота, мм-250
Длина, мм-3000
Тип крепления-Планка
Стиль-Современный / Лофт
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Форма светильника-Плафоны / Изогнутые
Степень защиты IP-IP20
Гибкие-Да
Поворотные-Да
Лампы - Мощность макс, Вт-60
Лампы - Количество-6
Арматура - Материал-Металл / Пластик
Арматура - Цвет-Венге (коричневый)
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Стекло
Цвет плафонов-Белый
Поверхность плафонов-Матовая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Поворотный
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е14

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