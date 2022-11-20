Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Трековый светильник
Коллекция: Ринг
Стиль: Модерн / Хай тек / Техно
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного / Поворотный плафон
Степень защиты: IP20
Диаметр: 80 мм
Глубина: 175 мм
Виды ламп: Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: GU10
Лампы - Мощность макс: 50 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 50 Вт
Освещаемая площадь: 1-3 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Прочие
Направление ламп: Поворотный
Высота: 175 мм