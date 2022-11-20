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Трековый светильник Ринг - фото 1

Трековый светильник Ринг

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Трековый светильник

Коллекция: Ринг

Стиль: Модерн / Хай тек / Техно

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного / Поворотный плафон

Степень защиты: IP20

Диаметр: 80 мм

Глубина: 175 мм

Виды ламп: Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: GU10

Лампы - Мощность макс: 50 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 50 Вт

Освещаемая площадь: 1-3 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый

Материал плафонов: Металл

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Прочие

Направление ламп: Поворотный

Высота: 175 мм

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