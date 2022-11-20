Фотография Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple

4.7
Оптовая цена
7 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple
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Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple

4.7
7490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Искусно сделанные вручную розовые бутоны имеют уникальное покрытие, позволившее добиться превосходного внешнего и тактильного сходства с настоящим растением. Утонченные французские розы выполнены настолько реалистично, словно сорваны в саду сегодня утром. В состав каждой композиции с цветком входит парфюмированный спрей, созданный нашим парфюмером, чтобы усилить ощущение реального цветочного благоухания.

Каждый цветок искусно сделан вручную с использованием особого, нетоксичного покрытия для придания лепестку натурального тактильного эффекта и внешнего сходства с реальным цветком.

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Высота170 мм
  • Ширина170 мм
  • Глубина170 мм

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