Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple
7490 ₽
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Искусно сделанные вручную розовые бутоны имеют уникальное покрытие, позволившее добиться превосходного внешнего и тактильного сходства с настоящим растением. Утонченные французские розы выполнены настолько реалистично, словно сорваны в саду сегодня утром. В состав каждой композиции с цветком входит парфюмированный спрей, созданный нашим парфюмером, чтобы усилить ощущение реального цветочного благоухания.
Каждый цветок искусно сделан вручную с использованием особого, нетоксичного покрытия для придания лепестку натурального тактильного эффекта и внешнего сходства с реальным цветком.