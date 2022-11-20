Характеристики товара
Описание
Огромная цветочница выполнена в оригинальной пятиугольной форме. Корпус изделия оснащён устойчивой подставкой и декорирован вертикальными линиями.
Такая модель цветочницы в основном применяется как самодостаточная клумба. В центр можно высадить высокие яркие цветы, а по бокам – яркие петуньи.
Цветочница выдержит даже самые суровые погодные условия, так как изготовлена она из прочного бетона. Таким образом, нет необходимости убирать цветочницу на зиму.
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина980 мм
- Глубина920 мм
- Вес450 кг
- Материалбетон