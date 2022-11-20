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          Фотография Туалетный стол Ника-люкс от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Туалетный стол Ника-люкс

          4.1
          Оптовая цена
          от 10 990 ₽
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          Туалетный стол Ника-люкс
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          Туалетный стол Ника-люкс

          4.1
          10990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота1400 мм
          • Ширина1224 мм
          • Глубина389 мм
          • Материал столешницыМДФ, ЛДСП
          • Материал подстольяМДФ, ЛДСП

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