Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1375 мм
- Ширина900 мм
- Глубина380 мм
- Материал столешницыМДФ, ЛДСП
- Материал подстольяМДФ, ЛДСП
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