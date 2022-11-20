Характеристики товара
Описание
Туалетный столик с зеркалом оригинального современного дизайна из натурального орехового шпона толщиной 0,5 мм и ящиками с лицевыми панелями из МДФ, покрытыми лаком RAL7032 Silk Brillo. Комбинация цветов, которая привносит тепло и актуальность, идеально сочетается с черной стальной конструкцией его ножек. Благодаря центральным ящикам с системой плавного закрывания этот туалетный столик идеально подходит для того, чтобы держать все на своих местах, а также для расслабленного и спокойного наслаждения личным уходом. Утонченный и эксклюзивный штрих, который вы не захотите пропустить в своей спальне.
Основные характеристики
- Высота1380 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Вес57 кг
- Материалдерево, сталь, шпон