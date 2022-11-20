Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота784 мм
- Ширина1152 мм
- Глубина446 мм
- Материал столешницыМДФ, ЛДСП
- Материал подстольяМДФ, ЛДСП
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