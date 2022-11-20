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Туалетный столик Нуар-6 - фото 1

Туалетный столик Нуар-6

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота784 мм
  • Ширина1152 мм
  • Глубина446 мм
  • Материал столешницыМДФ, ЛДСП
  • Материал подстольяМДФ, ЛДСП

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