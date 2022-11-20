Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр65 мм
- Глубина225 мм
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул Signal cherry velvet, зеленый
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Sutton 6, 18
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый
Стол Saen №15