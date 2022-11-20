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тул барный Faust

Артикул: CH-050-226
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.

Размер упаковки: 48,5х55х112,5 см.

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Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1105 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья745 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки485 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки1125 мм
  • Объём упаковки0.30 м3

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