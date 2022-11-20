Характеристики товара
Описание
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Материалметалл, ЛДСП
- Цветбелый
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Люстра Elina 6 silver
Кресло Emily, синий
Стойка Айсель лаванда Триз Q
Стул NEPAL GREY на черном каркасе
Стол Messi Topalit 80, светлый дуб
Стул Alabama, желтый велюр
Стол письменный Бордо